«Сила зла временная». Епифаний поздравил украинцев с Пасхой 16 апреля, 02:01 Епифаний поздравил украинцев с праздником (Фото:ПЦУ)

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинцев с Пасхой.



"Сила зла временная, а победа правды и добра – вечны. В этом нас убеждает и утверждает воскресение Христово, поэтому среди горя и страданий, среди боли и потерь мы празднуем. Мы плачем о наших павших новейших героях, о наших победоносных защитниках, отдавших жизнь на поле боя за свободу и независимость Украины, за нас с вами и за будущее следующих поколений украинского народа, но плач наш успокаивается уверенностью в воскресении, когда наши герои за исключительную жертвенную любовь получат неувядающий венец славы", - сообщил Епифаний.

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Митрополит отметил, что сегодня люди в молитвах вспоминают "всех пострадавших, раненых, изгнанных из родного дома, всех празднующих Пасху в условиях временной оккупации, в плену, под властью врага".

"Мы с благодарностью вспоминаем сейчас тех, кто проявляет сострадание, помогает беженцам и всем, кто в чем-то нуждается. Мы благодарим всех наших союзников и людей доброй воли, ведь благодаря их поддержке Украина успешно противостоит российской агрессии и продолжает борьбу за свою собственную свободу и за лучшее будущее для всего мира", – заявил митрополит.

Второй год подряд Пасха в Украине будет проходить в условиях военного положения. В Киеве богослужения в храмах будут проходить онлайн. Корзину можно будет освятить после комендантского часа, который в столице продлится с 00:00 до 05:00.

