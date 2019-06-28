Глава ПЦУ Епифаний поздравил украинцев с Днем Конституции Вчера, 12:41 219 Цей матеріал також доступний українською Facebook / Митрополит Епифаний Митрополит Епифаний Facebook / Митрополит Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал уважать права и свободы.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие братья и сестры! Поздравляю Вас с Днем Конституции Украины. Мы как христиане руководствуемся в жизни законом Божьим — Библией, а как граждане своей страны придерживаемся Основного закона государства — Конституции», — сказал Епифаний.

Он добавил, что когда кто-то не соблюдает заповедей Божьих, то разрушает душу, а если презирает законы государственные — вредит собственной стране.