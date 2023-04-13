ПЦУ не контролирует ни одна политсила — обращение митрополита Епифания

13 апреля, 23:53
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Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что политики не контролируют позицию и решения церкви.

Как сообщает пресс-служба церкви, митрополит записал обращение, в котором сказал, что ПЦУ не является «заложницей или участницей партийной борьбы» либо «церковью Петра Порошенко».

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По словам Епифания, церковь благодарна всем политсилам, вне зависимости от того, власть это или оппозиция, за помощь в развитии поместной церкви, но ни одна из них не будут иметь в ПЦУ «исключительной или тем более контролирующей роли».

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«Наши противники предпринимают бешеные усилия, чтобы подорвать доверие и сотрудничество, в том числе между нами и государством, направленные на противодействие агрессии „русского мира“. По разным каналам распространяется полностью лживая информация о том, что руководство ПЦУ и лично предстоятель якобы кем-то контролируются и направляются. Такие утверждения — откровенная ложь и грязная клевета», — заявил Епифаний.

https://www.youtube.com/embed/M6Rjy9lq2yg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Петр Порошенко Православная церковь Украины Митрополит Епифаний ПЦУ

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