Епифаний отреагировал на комментарии о "томос-туре" и агитации Сегодня, 10:23 1017 Цей матеріал також доступний українською АП ПЦУ не имеет права агитировать АП

Православная церковь Украины не имеет права агитировать за любого из кандидатов в президенты.

Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил в интервью Радио Свобода, комментируя информацию о "Томос-тур".



"После получения томоса мы представляем это достижение украинскому народу. Потому что есть много информации о том, что это не полная независимость, это не автокефальная церковь, что это зависимость от Константинополя, эта церковь является в составе Вселенской патриархии. Но мы ведем определенную просветительскую работу, свидетельствуя украинцам то, что мы действительно автокефальная, независимая православная церковь, и каждый должен убедиться, в частности, увидев томос ", - добавил Епифаний.

В то же время, он подчеркнул, что и президент, и депутаты Верховной Рады сделали много "для того, чтобы украинское православие объединилось".

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.