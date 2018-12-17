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Епифаний рассказал о процедуре избрания предстоятеля Православной церкви Украины

Сегодня, 10:05
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Епифаний рассказал, как голосовали за предстоятеля на Объединительном соборе

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, как проходило избрание предстоятеля Православной церкви Украины на Объединительном соборе 15 декабря.

В интервью Радио Свобода он сказал, что избрание происходило по демократической процедуре. Сначала каждый архиерей, который участвовал в соборе, мог стать кандидатом на пост предстоятеля.

"Было рейтинговое голосование. Участникам собора были розданы бюллетени. Соответственно, из этого рейтинга голосования я набрал наибольшее количество голосов", - отметил Епифаний.

Он также добавил, что было 200 делегатов собора. В первом туре были избраны три кандидата, затем был второй тур. Из этих трех кандидатов был избран один.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятеля единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархов УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии выбранном предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата   - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Митрополит Епифаний Томос Автокефалия Православие Украинская православная церковь

Спецтема   Украина получает томос

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