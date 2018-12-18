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Епифаний: Никаких захватов храмов Московского патриархата не будет

Сегодня, 06:55
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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

Фото: cerkva.info

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заверил, что после получения Томоса о независимости украинской церкви никакого захвата храмов Московского патриархата не будет, а присоединение московских приходов к Поместной церкви будет происходить исключительно добровольно.

"Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны Единой Церкви не будет. Те приходы, которые проявят желание, добровольно захотят стать частью той Единой украинской Церкви, они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность. Мы стоим на позиции, что все должно пройти мирно и спокойно", - рассказал предстоятель ПЦУ в эфире телеканала ICTV.

Митрополит Епифаний считает, что насилие в отношении Московского патриархата в будущем даст нехорошие плоды.

"Поэтому я считаю, что только любовь, уважение может быть той основой, на которой будут переходить те приходы, которые сейчас находятся в лоне Русской православной церкви", - сказал он.

По словам предстоятеля ПЦУ, московских приходов, которые желают перейти к Поместной церкви, много. Кроме того, в каждом приходе часть прихожан уже готова к переходу, но не имеет соответствующего механизма для этого. 

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

Теги:   Митрополит Епифаний Московский патриархат Украинская православная церковь

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