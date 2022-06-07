Риск «взрывной» эпидемии. Превращенный в гетто Мариуполь оказался на пороге вспышки холеры: что об этом известно 7 июня, 15:06 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Очередь за «гуманитаркой» в Мариуполе. Открытый люк рядом — один из немногих «колодцев», откуда, по данным Мариупольского горсовета, люди вынуждены набирать воду (Фото:Петр Андрющенко / Телеграм)

В захваченном и полностью разрушенном россиянами Мариуполе, где оккупанты не могут восстановить базовую городскую инфраструктуру, растут риски масштабной вспышки холеры и других инфекционных заболеваний.



НВ рассказывает, что известно о возможной эпидемии холеры в Мариуполе и почему эта болезнь опасна.

Что такое холера? Чем опасна болезнь и как она распространяется?

Видео дня

Центр общественного здоровья Минздрава Украины напоминает, что холера — это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Соответственно, критическим фактором передачи такой бактерии является отсутствие доступа к чистой воде, антисанитарные условия, игнорирование базовых правил гигиены.



Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, часто при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах. Без должного лечения может привести к смерти. По данным ВОЗ, в мире ежегодно фиксируют от 1,3 до 4 млн случаев заболевания холерой, а 21 тыс. — 143 тыс. человек ежегодно погибают от этой болезни.



Инкубационный период длится от нескольких часов до пяти дней. Болезнь обычно начинается остро и приводит к резкому обезвоживанию организма.



Источником возбудителя инфекции является человек — больной или носитель вибрионов.



Холерный вибрион может сохранять жизнеспособность:



в воде — в течение длительного времени,

в пищевых продуктах — при комнатной температуре в течение 2−5 дней,

на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения — в течение 8 часов,

при низких температурах и в морской воде — 2 недели и более,

в кишечнике отдельных речных и морских животных — до нескольких месяцев.

Во время кипячения холерный вибрион погибает в течение 1 минуты, малоустойчив к высушиванию, к прямому солнечному облучению, чрезвычайно чувствителен к действию обычных дезинфектантов.



При ранней диагностике, правильном лечении холера излечима: нетяжелая форма завершается полным выздоровлением. При отсутствии эффективной терапии в течение 2−3 дней у больного может развиться кома, возможен летальный исход.



Симптомы холеры

Первыми симптомами холеры являются диарея, рвота, боли в животе.

Другие характерные симптомы холеры:



частые, до 10 и более раз в сутки, эпизоды расстройства : при этом человек теряет много жидкости — до 20 литров в сутки;



: при этом человек теряет много жидкости — до 20 литров в сутки; в результате потери жидкости происходит сгущение крови и обезвоживание организма;

и обезвоживание организма; из-за потери с жидкостью микроэлементов появляются мышечные судороги , чаще всего — начиная с икроножных мышц;

, чаще всего — начиная с икроножных мышц; заострение черт лица , глаза западают, синеют губы и ушные раковины;

, глаза западают, синеют губы и ушные раковины; холодная кожа ( холера — одна из немногих инфекций, сопровождающихся нормальной или даже пониженной температурой тела );

холера — одна из немногих инфекций, сопровождающихся или даже ); кожа теряет упругость, легко собирается в складки и долго расправляется, а кожа стоп и рук становится морщинистой ( так называемые « руки прачки»);

так называемые руки прачки»); одышка , резкая слабость .

Профилактика холеры

Чтобы избежать заболевания, обычно следует соблюдать следующие правила:



не покупать продукты питания ( в частности — рыбу) в местах стихийной торговли;



в частности — рыбу) в местах стихийной торговли; не купаться, не ловить рыбу в загрязненных водоемах;

соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки перед тем, как брать либо готовить еду; после посещения туалета;

использовать чистую воду;

мыть овощи и фрукты перед употреблением;

тщательно готовить еду, проваривать или прожаривать продукты питания перед употреблением.

Холера в Украине в предыдущие годы

Случаи холеры в Украине были зарегистрированы в 1998, 1999, 2007, 2011 годах.



В 1998 году холеру фиксировали в Донецкой области и в Крыму, в 1999 году значительная вспышка распространилась по нескольким южным и восточным регионам Украины, случаи фиксировали в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях.



В 2007 году в Сумах был зарегистрирован один случай холеры, в 2011 году в Донецкой области — более 30 случаев.



Риск вспышки холеры в оккупированном Мариуполе: что об этом известно

Мариупольский городской совет, представители которого поддерживают связь с источниками в оккупированном городе, уже несколько недель предупреждают о том, что с приходом весеннего тепла, а впоследствии и летнего зноя в разрушенном Мариуполе из-за тотальной антисанитарии могут стремительно распространяться инфекционные болезни.



6 июня представители мэрии города заявили в официальном Телеграм-канале, что «десятки тысяч смертей от эпидемии холеры — это, к сожалению, потенциально реальный сценарий для оккупированного Мариуполя».



Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал в эфире телемарафона, что российские оккупационные власти уже начинают закрывать город на карантин — вероятно, из-за первых данных о распространении холеры.



«Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать [в больницу] в результате эпидемии. И слово „холера“ звучит внутри города, среди оккупационных властей и их кураторов», — сказал он.



По данным Мариупольского горсовета, по состоянию на начало июня ряд факторов в Мариуполе могут привести к «взрывной» эпидемии холеры:



не работают централизованное водоснабжение и канализация



не работает вывоз и утилизация мусора: город буквально тонет в мусоре и нечистотах



стихийные захоронения расположены почти в каждом дворе



летняя жара ускорила разложение тысяч трупов под завалами



отсутствие адекватного медицинского обеспечения: нет лекарств, медицинские учреждения разгромлены, самое ценное оборудование вывезено, лучшие врачи уехали;



море и водоемы постоянно загрязняются мусором, нечистотами и трупными ядами.

Кроме того, еще 17 мая Дорит Ницан, региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения предупредила на пресс-конференции в Киеве о возможной вспышке холеры в Мариуполе.

«Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что там (в Мариуполе) на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Мы помним, что до 2011 года были случаи холеры в Мариуполе, и мы готовимся», — сказала Ницан.

ВОЗ готовит противохолерные комплекты и вакцины, а также сотрудничает с другими неправительственными организациями для помощи жителям на оккупированной территории.

Украинские власти Мариуполя подчеркивают, что спасти жителей города могло бы возобновление работы «зеленых» коридоров и организация международной гуманитарной миссии с полной эвакуацией населения.

Однако, по словам Андрющенко, Россия избрала самый циничный вариант борьбы с эпидемией, фактически заблокировав людей в Мариуполе. «Оккупанты решили оставить все, как есть — и кто выживет, тот выживет», — заявил советник мэра Мариуполя.

Комментируя такие данные, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин подтвердил, что риск распространения холеры в захваченном Мариуполе «действительно есть».



«Мы знаем, что на территории этой области и конкретно в Мариуполе регистрировали случаи холеры в прошлом, и мы сосредоточены на том, чтобы такого не допустить и максимально профилактировать», — сказал он на брифинге 7 июня.

Главный санврач пояснил, что ситуация с распространением инфекционных заболеваний в Мариуполе стала критической из-за массовых захоронений людей и отсутствия доступа к питьевой воде. «Довольно часто мы получаем информацию о захоронениях в неразрешенных местах, это может приводить к загрязнению воды, поэтому людям, проживающим на таких территориях, очень важно уделять внимание использованию воды из колодцев и водопроводов, ее обязательно нужно подвергать термической обработке», — напомнил он.



По словам Кузина, с 1 июня Министерство здравоохранения приступило к усиленному надзору за всеми случаями на территории Украины, которые могут быть похожи на холеру.



Инфраструктурная трагедия: почему ситуация в Мариуполе чревата вспышками многих инфекционных болезней

Мариупольский городской совет почти ежедневно публикует фото и видеосвидетельства критической гуманитарной и санитарной ситуации в городе, который превратили в руины и захватили российские войска. В городе до сих пор не работает большинство коммунальных служб, нет света, газа, централизованного водоснабжения.

Сейчас в Мариуполе остается около 100−120 тысяч жителей, которые пытаются выживать в городе без базовых бытовых условий.



В целом население города с начала вторжения уменьшилось в 4−5 раз:

200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольную Украине территорию

50−70 тыс. находятся в приазовских поселках или оккупированных территориях востока и юга Украины

47 тыс. были депортированы или вынуждены уехать на территорию РФ и Белоруссии

более 22 тысяч жителей Мариуполя убили российские войска.

По прогнозам Мариупольского горсовета, до конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тысяч человек. Среди таких заболеваний могут быть холера, дизентерия и кишечная палочка.

«Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии, — отмечал мэр Мариуполя Вадим Бойченко еще 11 мая. — Сейчас большая часть населения — старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы. Часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации».

В Мариупольском городском совете рассказывали, что оккупационные власти несколько раз за последние недели пытались хотя бы частично возобновить водоснабжение в Мариуполе, однако обычно такие попытки были безуспешными.

Вот, например, попытка подать воду в Приморский район города 6 июня. На видео, обнародованном Петром Андрющенко, видно, как вода интенсивными потоками вытекает из дырявых труб.

«Предварительно громко отчитались о ремонте 600 км водопроводных труб. Что ж, результат видите. Мариупольцы сообщают, что такая картина фонтанов по всем водопроводам на открытом пространстве. Что происходит под землей, можно только догадаться. Но главное — красную ленточку оккупанты перерезали», — рассказал Андрющенко, комментируя это видео.

Другие многочисленные попытки подать воду в город оккупанты предпринимали без учета топографических особенностей города, технических и санитарных требований.

После попытки включить водоснабжение в середине мая и начале июня вода просто разливалась по улицам Мариуполя.

По данным Петра Андрющенко, питьевую воду жители Мариуполя сейчас получают раз в два дня, есть проблема с продуктами питания. «Оккупанты сообщили, что бесплатную еду с 1 июля будут получать только пенсионеры и люди с инвалидностью», — рассказал Андрющенко.

Поэтому люди в Мариуполе обустраивают импровизированные колодцы.

Одна из наиболее насущных текущих проблем в Мариуполе — утилизация мусора, чем оккупационная «власть», похоже, не занимается. «Оккупанты фактически свозят и вываливают мусор среди зданий. Последствия с учетом погоды ясны — вонь, гниение, растекание по улицам. […] Вопрос вспышки эпидемии становится вопросом недель, если не дней», — рассказал Андрющенко 2 июня, особо отметив риски расконсервации старого полигона для мусора по ул. Флотской.

А несколькими днями ранее, в последнюю неделю мая, он показал схожие фото из другой части города, добавив, что убрать мусор и грузить его в машины принуждают самих мариупольцев.

На втором фото — очередь за «гуманитаркой» рядом с открытым колодцем, откуда люди набирают воду «после экспериментов оккупантов с водоснабжением». «В колодец постоянно попадает мусор. Люди вынуждены пить такую воду — другой нет. И все это на фоне тепла, солнца и зеленого города», — подчеркнул советник мэра.

Значительно усугубляет ситуацию в Мариуполе огромное количество стихийных захоронений, тел погибших под завалами зданий и беспомощность попыток оккупантов скрыть последствия этих военных преступлений армии РФ.

На фото от 29 мая (осторожно, изображение может травмировать!) видны тела погибших мариупольцев, которые россияне свезли в помещение супермаркета в Левобережном районе города.

«Сюда россияне свозят тела погибших, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично — эксгумированных. Просто сваливают, как мусор. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощностей даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве приступили к отдельной рекрутинговой кампании патологоанатомов», — рассказал Андрющенко.

Кроме того, в последнее время россияне начали сносить разрушенные дома и вывозить строительный мусор даже без разбора завалов с остатками тел погибших.

Мариупольская мэрия недавно привела подробный анализ экологического активиста Максима Бородина, лидера экологического движения Мариуполя и депутата горсовета, который назвал проблему тел погибших первой в списке из 9 самых опасных эпидемических и экологических угроз для города.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.