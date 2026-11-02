В Минздраве опровергли слухи об угрозе эпидемий в Киеве на фоне отключений света

В Центре подчеркнули, что оценка потенциальных рисков является плановой превентивной работой, а не прогнозом возникновения эпидемии (Фото: Photo by Matilda Wormwood from Pexels)

В Киеве не зафиксировали вспышек опасных инфекционных заболеваний , несмотря на слухи о возможной эпидемической угрозе на фоне перебоев с электроснабжением и водой.

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

По данным учреждения, по состоянию на 1 ноября 2026 года в столице не зарегистрировано случаев холеры, дизентерии, брюшного тифа или вирусного гепатита А. Специалисты продолжают отслеживать эпидемическую ситуацию и качество питьевой воды.

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В Центре подчеркнули, что оценка потенциальных рисков — это плановая превентивная работа, а не прогноз возникновения эпидемии. Стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии сами по себе не означают ухудшения санитарной ситуации или проблем с водоснабжением.

Жителям Киева рекомендуется в случае перебоев с водоснабжением использовать для питья бутилированную или обеззараженную воду. Также важно тщательно мыть руки, использовать безопасную воду для мытья овощей, фруктов и посуды, а при появлении симптомов кишечных инфекций — обращаться за медицинской помощью.

Ранее из-за обесточивания объекта водоснабжения в четырех районах Киева снижали давление воды, а в отдельных домах временно прекращалась подача воды.