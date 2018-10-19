Эпидемия кори в Ивано-Франковской области. Что стало причиной вспышки болезни

В селе Петранка Ивано-Франковской области заболели 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Десять были госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной больницы села Рожнятов в состоянии средней тяжести. Их уже выписали, сообщил главный врач центральной районной больницы в Рожнятове Виктор Трищ. По его словам, у некоторых госпитализированных обнаружили также грипп.

Причина вспышки кори - несоблюдение условий хранения вакцины и правил вакцинации, ведь в местной больнице отключали электроэнергию. Это выводы комиссии Минздрава. Это и могло повлиять на качество вакцин в холодильниках.

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Кроме того, в селе Петранка есть большое количество детей, которые не были вакцинированы в предыдущие годы и не включены в план вакцинации. Комиссия также зафиксировала ненадлежащее ведение медицинской документации.

53 больных ребенка - это очень много. Это указывает на серьезное ухудшение эпидемического состояния в школе, рассказал врач-эпидемиолог, начальник Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан. По его словам, если время будет упущено, последствия могут быть гораздо серьезнее.

Вакцины достаточно

Украина обеспечена вакцинами от кори, заявила в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Скоро в страну поступит еще партия вакцин, добавила она.

Ульяна Супрун также добавила, что правительство приняло постановление о доставке вакцин за госсредства не только в коммунальные учреждения, но и частным врачам, которые подписали договор с Национальной службой здравоохранения.

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По последним данным Минздрава, Ивано-Франковская область на втором месте после Львовской области по заболеваемости корью в Украине. По состоянию на 17 октября, заболели 707 человек, из которых большинство - дети.

Чем грозит корь и как лечиться от этой болезни

Корь - это вирусное заболевание, заражение которым происходит воздушно-капельным путем. Симптомы кори включают интоксикацию организма, лихорадку, появление сыпи по всему телу, поражение слизистых оболочек и дыхательных путей.

Больше всего шансов заболеть корью у детей до 9 лет. Однако инфекция также может поразить взрослых. Течение болезни у взрослого человека может проходить в тяжелой форме и грозит такими усложнениями, как менингит и энцефалит.

Кроме кори у детей обнаружили грипп

У больного наблюдается головная боль, повышение температуры, может возникнуть насморк, сухой кашель. На 5-ый день заболевания на теле появляются узелковые высыпания. Они распространяются с головы до нижних конечностей.

Несложные формы кори лечат дома. Соблюдать постельный режим, пить много жидкости, регулярно проводить полоскания полости рта, промывать глаза. Антибиотики назначаются только в случае развития бактериальных осложнений.

Профилактическим мероприятием, способным предотвратить возникновение заболевания, является вакцинация. Прививки делают детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Также для профилактики принимают витамины А и С.

На Прикарпатье из-за кори объявили карантин до 21 октября, а Минздрав обязал Департамент здравоохранения Ивано-Франковской областной государственной администрации срочно сделать прививку всех детей, которые пропустили вакцину по календарю, и наладить эффективное хранение вакцин.

Напомним, что в Украине в течение недели показатели заболеваемости корью выросли на 28%, сообщили в Минздраве.