Уничтоженный ударом РФ торговый центр Эпицентр в Каменском Днепропетровской области, 26 июля 2025 года (Фото: Суспільне)

В ночь на субботу, 26 июля, российские оккупанты ударили по торговому центру Эпицентр в городе Каменское Днепропетровской области .

Мэр города Андрей Белоусов заявил, что торговый центр был уничтожен огнем. Сейчас возгорание уже потушили.

Он также отметил, что в результате атаки РФ в городе есть повреждения жилых домов, выбиты окна. По его данным, в Каменском обошлось без пострадавших.

Реклама

Фото: Суспільне

Корреспонденты Суспільне сообщили, что на момент атаки в помещении Эпицентра был охранник, он не пострадал.

«Все ребята живы-здоровы. Пожар тушили с начала первого часа ночи. Уцелел строительный отдел, что на улице, до него пламя не дошло», — сказал начальник службы безопасности Игорь Вотченко.

Фото: Суспільне

Местный житель Валентин, который живет возле Эпицентра, видел из окна, как занялся торговый центр.

«Взрыв такой, я еще такого не слышал — как разгорелось… Очень сильно горело, дым валил. А потом уже начало бахкать дальше, четыре часа где-то, только успевал выскакивать в коридор, чтобы спрятаться», — рассказал мужчина.

Фото: Суспільне

Суспільне добавило, что на стоянке неподалеку от торгового центра поврежден автобус.

Фото: Суспільне

Ночью Россия запустила по Украине 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов, а также 27 ракет. Силы обороны смогли сбить или подавить 200 воздушных целей.

Основным направлением удара была Днепропетровская область, где трое человек погибли и шестеро ранены.

Россияне также массированно атаковали Харьков, в результате чего возникли семь пожаров, повреждены дома, пострадали пять человек.