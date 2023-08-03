65 реанимобилей для украинских медиков: Эпицентр реализовал масштабную благотворительную инициативу 3 августа, 15:30 Новости компаний Эпицентр

Компания «Эпицентр» реализовала благотворительную инициативу «Спасаем жизни». За это время 65 приобретенных машин скорой помощи отправились на помощь врачам в разные регионы страны. Общая сумма приобретенных авто — 172 млн грн. Присоединились к спасению человеческих жизней и более 1 млн покупателей, партнеры и поставщики компании.

«На фоне безусловной жестокости, с которой ведется кровопролитная война против Украины, еще более важной становится профессия медика. И каждая спасенная жизнь — это победа в войне, победа жизни над смертью. И я сегодня в очередной раз хочу поблагодарить наших медиков. Они — герои нашего времени, на их плечах держится бремя войны, они ценой собственной жизни спасают жизни других. Эта война несправедливая, жестокая, и она объединяет украинцев, мы несем еще большую ответственность, потому что живем в сверхсложное для страны время. Война испытывает нас на человечность и стойкость. Мы мужественные, работаем, несмотря ни на что и поддерживаем экстренную медицинскую службу. И сегодня в рамках нашей благотворительной инициативы мы передаем очередную партию реанимобилей Министерству здравоохранения», — отметила Галина Герега, основательница и глава ООО «Эпицентр К».

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Фото: Галина Герега, основательница и глава ООО «Эпицентр К»

Реанимация на колесах — так медики называют закупленные Эпицентром машины. Они оборудованы всем, чтобы оказать первую помощь даже тяжелораненым людям: дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, инфузоматы, глюкометры, стационарные баллоны с кислородом, портативные аппараты ИВЛ. Это позволяет медикам проводить реанимационные действия непосредственно в карете скорой.

Фото: Эпицентр

«525 дней продолжается полномасштабная война. Медицинская инфраструктура, в том числе и транспорт, постоянно под атаками россии. Нагрузка на медицинскую систему возросла в разы. В этих условиях очень важна для нас поддержка партнеров. Спасибо каждому, кто помогает медикам спасать жизни украинцев. Сегодня еще 5 скорых от Эпицентра отправятся в медицинские учреждения в разные уголки Украины. Всего с начала войны Минздрав, аккумулируя государственные средства, международную и гуманитарную помощь, закупил более 1 300 автомобилей скорой помощи. Все они должны спасать жизни и находиться там, где в них наибольшая потребность — у линии фронта», — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко во время передачи автомобилей.

Фото: Эпицентр

Реанимобили из очередной партии поехали на донецко-бахмутское направление и в Одессу, в медицинский центр реабилитации матери и ребенка. Скорые от Эпицентра переданы в различные медицинские учреждения страны, в том числе, в прифронтовые регионы. Кроме обеспечения потребностей экстренной медицинской помощи, компания дополнительно передала реанимобили также в военные подразделения по запросу боевых медиков.

Фото: Эпицентр

Уже сейчас Эпицентр на старте новой глобальной инициативы, которая поможет в гуманитарном разминировании Украины — наиболее заминированной страны мира.