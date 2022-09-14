Помощь и налоги, уплаченные вперед. Как EPAM поддерживает Украину во время войны 14 сентября, 14:15 Новости компаний EPAM

С 24 февраля для компании ЕРАМ главными задачами стали безопасность многотысячной украинской команды и всесторонняя поддержка Украины. В марте компания выделила $100 млн для помощи специалистам и их семьям, а в апреле создала специальный фонд EPAM Assistance Fund, чтобы объединить усилия специалистов, партнеров, клиентов по организации помощи людям и общинам, где она крайне необходима.

Сумма помощи составила 67 млн грн

Три основных направления: помощь людям, государству и образовательным партнерам

Мощное волонтерское движение внутри ЕРАМ — 15 ІТ-проектов для государственных учреждений и образовательных инициатив



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«Каждую неделю мы получали сотни обращений о помощи — от наших коллег, партнеров, фондов, представителей местных властей, вынужденных переселенцев со всех уголков страны. Для организации системного подхода была сформирована команда оперативного реагирования, которая постоянно координирует всю работу по оказанию помощи. Сейчас мы сотрудничаем с более чем 30 международными и локальными фондами. За последние шесть месяцев ЕРАМ, в сотрудничестве с ними, предоставила помощь Украине на сумму 67 млн грн. Вперед было уплачено 100 млн налогов в государственный бюджет», — комментирует ход масштабной программы гуманитарного реагирования вице-президент, глава EPAM Ukraine Степан Митиш.

Масштабная программа реагирования EPAM Response сфокусирована на трех следующих направлениях:

Фото: EPAM

Помощь людям:

Средства первой необходимости и продукты для вынужденных переселенцев на 4 млн грн. Помощь получили почти 9 тыс. человек.

Медицинское обеспечение и помощь больницам составили более 25 млн грн. На эти средства были приобретены автомобили скорой помощи, аптечки, турникеты, медицинские препараты.

Защитное снаряжение и специальное оборудование почти на 26 млн грн для защитников. Средства были направлены на закупку эвакуационных автомобилей, одежду и обувь, каски и бронежилеты, оборудование для разминирования территорий.

Фото: EPAM

Помощь государству:

Уплата 100 млн грн налогов вперед.

Передача сотни единиц техники и мебели на нужды государственных органов, а также больницам, учебным заведениям и горсоветам в деоккупированных городах и поселках и т. д.

Помощь образовательным партнерам:

Весной вместе с партнерами по AWS в облачную среду была перенесена критически важная инфраструктура почти двух десятков университетов, в том числе в зонах боевых действий.

В апреле EPAM University начала бесплатную программу IT Fundamentals для овладения основами компьютерной инженерии. Она стала самым масштабным проектом для 12 тыс. новичков за всю историю компании.

Эксперты компании также присоединились к проекту Министерства цифровой трансформации IT Generation, цель которого — дать украинцам возможность получить новую профессию в ІТ.

В июле EPAM поддержала украинскую команду школьников на 63 Международной олимпиаде по математике ( Норвегия).

Команда EPAM в Украине и во всем мире сразу мобилизовала усилия, чтобы помогать любым возможным способом и сегодня более 10 тыс. специалистов компании продолжают это делать.

Фото: EPAM

Волонтерское движение внутри ЕРАМ. По данным внутренних опросов, более 800 коллег относят себя к волонтерам, около 100 из них активно вовлечены в общественные организации или собственные волонтерские проекты. Еженедельно внутреннее сообщество волонтеров закрывает около десяти самых разнообразных запросов — от обеспечения аптечками, едой и одеждой до покупки автомобилей.

Отдельное направление помощи — цифровое волонтерство. Специалисты компании реализовали 15 IT-проектов по разработке цифровых решений по запросу государственных органов, в частности, была разработана платформа для более быстрого оформления гуманитарных грузов на границе, платформа для сбора данных по организации посевной кампании, сайт координации помощи в городе Ивано-Франковске и т. д.

С оцифрованными данными оказанной помощи можно ознакомиться в прилагаемой инфографике.

«Мы продолжаем активно работать с нашими клиентами и партнерами, держа ситуацию в Украине в постоянном фокусе, а также поддерживаем вкладами EPAM Ukraine Assistance Fund для реализации текущих проектов помощи украинцам», — добавляет Степан Митиш.



Присоединиться к фонду EPAM Украина Assistance Fund взносом можно по ссылке.

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