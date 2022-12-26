Взрыв на аэродроме Энгельс-2 сорвал новый массированный удар РФ по Украине — Арестович 26 декабря, 23:50 Аэродром Энгельс (иллюстративное фото) (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты в понедельник, 26 декабря, планировали новый массированный удар по Украине, но взрывы на аэродроме Энгельс-2 этому помешали. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Арестович сказал, что, по слухам, на авиабазе был полностью уничтожен «пункт управления полетами вместе со всей дежурной сменой».



«Почему-то в очередной раз не повезло авиабазе в Энгельсе… Десять самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы — от греха подальше. Может быть, даже поэтому не состоялся удар. Не исключено. Он был готов на сегодня», — считает он.



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Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что у России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела.

Президент Владимир Зеленский 25 декабря предупредил, что страна-террорист попытается сделать конец года «темным и сложным» для украинцев.

В ночь на 26 декабря стало известно о мощном взрыве в районе военного аэродрома Энгельс-2 (Саратовская область РФ), где базируются стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии. В минобороны страны-агрессора утверждают, что «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник. При этом российское ведомство подтвердило гибель троих российских военных.



Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал удар «последствиями российской агрессии».



5 декабря после удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе в Энгельсе спутниковые снимки зафиксировали повреждение как минимум одного бомбардировщика Ту-95. Аэродром Энгельс-2 находится примерно в 700 км от границы с Украиной.

