Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве и Киевской области до сих пор продолжаются ремонтные работы после нанесенного Россией комбинированного удара в ночь на 9 января.

«В Киеве еще продолжаются ремонтные работы после удара, который произошел позавчера. Главная задача — восстановить энергообеспечение всех домов. И также на Киевщине работают почти 200 ремонтных бригад, активно помогают ГСЧС Украины. Спасибо вам. Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь — там самое сложное. Много сделано, но до сих пор еще значительное количество семей без электричества», — заявил президент Украины во время видеообращения вечером 11 января.

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Зеленский также сообщил, что в Украине до сих пор есть громады, где ситуация чрезвычайно сложная, в частности, в части городов и сел приграничных областей.

Он отметил, что во всех регионах Украины развернуты пункты несокрушимости, для чего привлечены Укрзализныця, Нафтогаз и другие государственные компании.

«Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донетчина — везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи. Жесткая зимняя погода добавляет сложностей, именно поэтому так непросто. Именно такой погодой россияне и пытаются воспользоваться», — добавил президент Украины.

Восстановление электроснабжения и отопления в Киеве и Киевской области после российской атаки 9 января

11 января в компании ДТЭК заявили, что у части жителей Киева может не быть электричества длительное время из-за большого количества точечных аварий.

В ДТЭК заверили, что видят все обращения и привлекли все доступные ресурсы. Сейчас круглосуточно работают 57 ремонтных бригад.

Вечером 10 января заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что в столице постепенно стабилизируют работу энергосистемы и переходят от аварийных отключений к почасовым графикам.

11 января городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве без отопления остается более 1 тысячи домов, водоснабжение вернули всем жителям. Он предупредил, что ситуация с энергоснабжением очень сложная, а от электричества зависит и подача отопления, и водоснабжение. Кличко также заявил, что на фоне сильных морозов в ближайшие дни сложная ситуация в столице будет продолжаться.

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Глава Киевской ОВА Николай Калашник 11 января заявил, что в Киевской области без электроснабжения остаются 25 тысяч абонентов.

«По плану, до конца дня во всех малых и крупных населенных пунктах будет восстановлен свет. Могут остаться незначительные локальные аварии по разным причинам, но также один на один с темнотой жителей никто не бросит», — уверял чиновник.



Ночью 9 января Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и более 20 — пострадали. В городе возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды. Без света были 417 тысяч семей. Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления, и призвал жителей по возможности уехать из города.