Крайне тяжелая ситуация. Более половины потребителей в Краматорском районе не удается обеспечить электроэнергией

Более половины потребителей в Краматорской громаде невозможно обеспечить электроэнергией из-за повреждения или уничтожения оборудования. Восстановлению препятствуют новые обстрелы со стороны российской армии.

Об этом рассказал начальник управления по вопросам информационной политики городской военной администрации Игорь Еськов, а также сообщили в пресс-службе ДТЭК, сообщает Суспільне Донбас.

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Еськов отметил, что до 70% энергопотребителей восстановить энергоснабжение не удается.

«Примерно до 70% энергопотребителей общины, из-за повреждения или полного уничтожения инфраструктуры, восстановить энергоснабжение не удается, учитывая сложную ситуацию с безопасностью, проблемы с логистикой и последствия российских ударов», — сообщил пресс-секретарь ГВА.

Еськов добавил, что аварийные бригады электриков не могут свободно передвигаться по территории общины из-за целенаправленной охоты на них со стороны российских FPV-дронов.

В отделе ДТЭК сообщили, что энергетики продолжают работать в сложных условиях, поэтому спрогнозировать ситуацию с восстановлением света пока невозможно

«Работаем там, где возможно, делаем все, что в наших силах. Однако ситуация крайне тяжелая. Не просто сложная, а крайне сложная. Но мы все равно работаем», — подчеркнули в ответе.

Как сообщают жители Краматорска, в некоторых микрорайонах города свет отсутствует на сегодняшний день уже пять суток, а в отдельных районах частного сектора люди остаются без электричества с конца сентября.

С 1 ноября на всей неоккупированной территории Донецкой области, за исключением двух громад, был продлен комендантский час — теперь он действует с 16:00 до 11:00. Ограничения касаются и Краматорска.

8 октября российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по двум автобусам и остановке общественного транспорта в Краматорске. Тогда погибли 33 человека.

С 9 октября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин распорядился приостановить движение общественного транспорта в Краматорске и Славянске. 11 октября Донецкая ОВА расширила зону обязательной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорска.

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Российские агрессоры продолжали атаковать Краматорск. 20 октября в результате российского удара в городе погибли трое сотрудников теплоснабжающей организации, которые проверяли готовность сети к отопительному сезону.

23 октября войска РФ сбросили на жилой квартал Краматорска три ФАБ-250. В результате атаки один человек погиб, шестеро пострадали, среди них — трое детей.

31 октября россияне нанесли авиаудар по центральной части Краматорска, в результате чего было разрушено здание исполкома.