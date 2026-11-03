Директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко в интервью Radio NV рассказал, что Киев на данный момент почти не имеет собственной генерации электроэнергии, а пять ключевых подстанций ЛЭП столицы россияне атакуют в режиме 24/7.

«В Киеве на сегодня практически нет собственной генерации. Последняя информация была от Киевской городской государственной администрации: они сообщали около полутора месяцев назад, что Киев смог запустить проекты на 70 МВт мощности распределенной генерации при необходимости в зимний период 1800 МВт. Это примерно в 25 раз меньше, чем нужно. То есть фактически это ничего», — рассказал Омельченко в эфире Radio NV.

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Он добавил, что из-за этого Киев полностью зависит от внешнего энергоснабжения из объединенной энергетической системы, прежде всего от атомных электростанций.

«Враг это прекрасно понимает, потому обстреливает вокруг Киева киевское энергетическое кольцо даже не в ежедневном, а в ежечасном режиме. Это кольцо состоит из пяти ключевых высоковольтных подстанций линий электропередач Киевнерго. Когда эти обстрелы происходят в режиме 24/7, очень трудно наладить и починить оборудование нашим энергетикам, потому что это высокий риск для жизни», — заявил эксперт.

По словам Омельченко, нужна более мощная защита на стациях ЛЭП, в районе которых необходимо устанавливать средства ПВО, больше резервного оборудования и усиление бригад для их ремонта.

«Хватит ли киевскому региону (электроэнергии — ред.), или не хватает — зависит все даже не от ТЭЦ, а от того, насколько мы сможем защитить и спасти эти подстанции», — подчеркнул эксперт.

26 октября Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что в Киевской области за последние две недели темпы выполнения работ по защите подстанций напряжением 110 кВ и других объектов критической инфраструктуры выросли более чем в три раза.

16 октября бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что восстановление крупных киевских ТЭЦ вместо создания распределенной генерации было ошибочной стратегией подготовки столицы к зиме. «Это пристрелянные цели, в которые россияне давно научились попадать — даже тогда, когда у нас все работало, а ракет для систем Patriot было достаточно», — объяснил он.

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11 августа и. о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время брифинга, посвященного выполнению Плана устойчивости города Киева, заявил, что в Киеве по состоянию на начало августа были построены объекты когенерации мощностью около 60 МВт из 200 МВт, запланированных в рамках комплексных мероприятий до конца текущего года.