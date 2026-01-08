Низкие температуры очень усложняют работы по восстановлению энергосистемы, которые в основном выполняются под открытым небом, отмечают специалисты.

Сильные морозы, которые метеорологи прогнозируют в ближайшее время, не способны сами по себе вызвать значительный дефицит генерации, и даже ощутимый «минус» способен изменить графики отключений разве что на пол очереди, или на два часа в среднем в сутки по Украине.

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Об этом говорится в материале NV.

«На мой взгляд, мороз не является ключевым фактором, который будет влиять на энергетическую систему Украины, а второстепенным», — считает Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Главная проблема — новые атаки на энергосистему, которые может осуществить враг именно во время снижения температуры, чтобы усилить нанесенный ущерб. И здесь худшая ситуация может быть именно с теплообеспечением.

Эксперт напоминает, что во время последних вражеских обстрелов существенно пострадали объекты тепловой генерации в Киеве, которые работали прежде всего на левом берегу, а также центральные районы столицы. «И эти ТЭЦы еще не отремонтировали», — обращает внимание специалист.

С точки зрения электрообеспечения, морозы сильно усложняют работы по восстановлению, которые в основном выполняются под открытым небом. «Это и так сложная работа, а при температуре −10…−15 — тем более», — подчеркивает Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

К тому же, ситуацию усугубляет продолжительность атак. «Представим себе: в небольшом городке одна котельная, и в нее прилетело два дрона, а воздушная тревога продолжается, — говорит Харченко, — Она может длиться и 8−10 часов, как мы знаем. Отправить работников просто проверить, что произошло, в это время нельзя, ведь это означает подвергнуть их смертельной опасности. А при температуре −15…−20 за 8 часов, скажем, старая „хрущевка“ или панельный дом могут достаточно сильно промерзнуть». Или, например, при применении россиянами кассетных боеприпасов требуется дополнительное время на очистку территории.