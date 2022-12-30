«Возобновляет нормальную работу». В Укрэнерго сообщили, в каком состоянии сейчас энергосистема

30 декабря, 11:22
Поделиться:
Энергосистема Украины постепенно восстанавливает нормальную работу (Фото:Fre Sonneveld/Unsplash)

Энергосистема Украины постепенно восстанавливает нормальную работу (Фото:Fre Sonneveld/Unsplash)

По состоянию на утро пятницы, 30 декабря, в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до десятой массированной ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

«Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра Укрэнерго последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг», — говорится в сообщении.

Видео дня

Энергосистема в плановом режиме восстанавливает нормальную работу. Продолжается набор мощности генерацией.

В то же время в результате попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

Накануне глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявлял, что Россия своим массированным ракетным ударом не достигла целей и не смогла "погасить" украинскую энергосистему.

https://www.youtube.com/watch?v=H_sVyjr4AXg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Электроэнергия Электричество Ракетные удары Отключения света Укрэнерго Энергосистема

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X