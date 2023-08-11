«Снизить нагрузку на энергосистему». В Украине расширили программу обмена ламп 11 августа, 16:07 Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение расширить программу замены ламп накаливания на светодиодные.

Об этом говорится в сообщении главы правительства на его официальном Telegram-канале.



По его словам, этой программой смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки, музеи, спортивные организации и тому подобное.

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«Цель — заменить 50 миллионов ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему», — резюмировал Шмыгаль.

13 декабря 2022 года министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Еврокомиссия профинансирует покупку 30 миллионов LED-ламп, а в планах правительства увеличить их количество до 50 миллионов единиц.

30 января в Украине стартовала программа обмена ламп накаливания на светодиодные.

9 июля начался второй этап программы, по которому обмен старых ламп на LED могут провести учебные заведения и медицинской сферы.