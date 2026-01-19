Ремонты и развитие сети. Шмыгаль поручил улучшить передачу электроэнергии с запада на восток
Шмыгаль провел встречу с НЭК Укрэнерго (Фото: Александр Медведев / NV)
Первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль во время встречи с НЭК Укрэнерго поручил улучшить энергетическое сообщение между западом и востоком Украины. Об этом Шмыгаль сообщил в понедельник, 19 января в соцсетях.
По его словам, речь идет как о ремонтах, так и о развитии сети.
«Поставлены задачи, которые позволят уменьшить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная», — написал министр.
Он отметил, что сейчас необходимо увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Шмыгаль ожидает быстрых результатов по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС.
Среди других задач министр энергетики отметил:
- уменьшение количества отчетности и бюрократии для ускорения принятия эффективных антикризисных решений,
- отработку подходов к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций в зонах приближенных к линии фронта,
- защиту подстанций, как специальными укрытиями, так и РЭБ и ПВО,
- упрощение подключения всей распределенной генерации.
«Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего — в наиболее энергодефицитных регионах», — написал Шмыгаль.
По состоянию на понедельник, 19 января, в нескольких областях Украины действуют аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщает НЭК Укрэнерго. Об экстренных обесточиваниях сообщили, в частности облэнерго Сумской и Полтавской областей. В ДТЭК 18 января сообщали, что аварийные отключения света также продолжаются в Киеве и Киевской области.
Как сообщал Институт изучения войны, Россия пытается разделить энергетическую сеть Украины на «энергетические острова», отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии.
Специалисты ISW обратили внимание на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что РФ, вероятно, готовится нанести удары по подстанциям украинских атомных электростанций (АЭС).
14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме чрезвычайной ситуации в энергетике после массированного удара РФ 9 января.