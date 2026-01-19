Ремонты и развитие сети. Шмыгаль поручил улучшить передачу электроэнергии с запада на восток

Первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль во время встречи с НЭК Укрэнерго поручил улучшить энергетическое сообщение между западом и востоком Украины . Об этом Шмыгаль сообщил в понедельник, 19 января в соцсетях.

По его словам, речь идет как о ремонтах, так и о развитии сети.

«Поставлены задачи, которые позволят уменьшить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная», — написал министр.

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Он отметил, что сейчас необходимо увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Шмыгаль ожидает быстрых результатов по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС.

Среди других задач министр энергетики отметил:

уменьшение количества отчетности и бюрократии для ускорения принятия эффективных антикризисных решений,

отработку подходов к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций в зонах приближенных к линии фронта,

защиту подстанций, как специальными укрытиями, так и РЭБ и ПВО,

упрощение подключения всей распределенной генерации.

«Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего — в наиболее энергодефицитных регионах», — написал Шмыгаль.

По состоянию на понедельник, 19 января, в нескольких областях Украины действуют аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщает НЭК Укрэнерго. Об экстренных обесточиваниях сообщили, в частности облэнерго Сумской и Полтавской областей. В ДТЭК 18 января сообщали, что аварийные отключения света также продолжаются в Киеве и Киевской области.

Как сообщал Институт изучения войны, Россия пытается разделить энергетическую сеть Украины на «энергетические острова», отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии.

Специалисты ISW обратили внимание на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что РФ, вероятно, готовится нанести удары по подстанциям украинских атомных электростанций (АЭС).

14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме чрезвычайной ситуации в энергетике после массированного удара РФ 9 января.