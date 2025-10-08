РФ сменила тактику обстрелов элементов энергосистемы в отдельных регионах — Укрэнерго

8 октября, 11:39
В последние недели РФ изменила тактику обстрелов по энергосистеме Украины (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В последние недели РФ изменила тактику обстрелов и сосредоточилась на массированных атаках не на украинскую энергосистему в целом, а на ее элементы в отдельных регионах.

Об этом сообщила НЭК Укрэнерго со ссылкой на председателя правления компании Виталия Зайченко.

«В последние недели враг изменил тактику обстрелов и сосредоточился на массированных атаках не украинской энергосистемы в целом, а ее элементов в отдельных регионах. При таких условиях поддержка энергетиков международными партнерами стала еще более актуальной», — заявил он.

Во время встречи с послами G-7 в Министерстве энергетики Украины 7 октября он подчеркнул, что на большинстве подстанций уже построены защитные сооружения, и их эффективность «была доказана десятки раз», когда оборудование оставалось целым после вражеских попаданий. Однако обустройство защиты все еще продолжается.

«Мы благодарны партнерам за всю помощь, которую они уже оказали. Но сейчас крайне необходимо продолжение поддержки. И не только нам, но всем энергетическим компаниям Украины», — добавил он.

Он добавил, что энергосистема готова к отопительному сезону, отметив, что сеть системы передачи готова к транспортировке увеличенных объемов электроэнергии зимой. В то же время риски, обусловленные российскими обстрелами, остаются очень высокими.

«Для усиления устойчивости нашей энергосистемы, способности быстро ее восстанавливать после обстрелов — нам нужно продолжать накапливать запас дефицитного оборудования. Без международной поддержки — это очень сложно», — подчеркнул он.

8 октября войска страны-агрессора России ударили по одной из теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего пострадали двое энергетиков.

Ранее 8 октября сообщалось, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Нежинского района Черниговской области, более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

3 октября ДТЭК сообщала об атаке на объекты газодобычи в Полтавской области, в результате чего их работа остановлена.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Укрэнерго Война России против Украины атаки России на энергосистему

Поделиться:

