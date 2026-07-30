Министерство энергетики Украины готовит энергосистему к максимальным августовским нагрузкам. Уже на следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, которая, по расчетам ведомства, может увеличить потребление электроэнергии на 1 ГВт.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Минэнерго.

На совещании с руководством Укрэнерго, Энергоатома, Укргидроэнерго, Нафтогаза и НКРЭКУ обсудили, как обеспечить баланс в энергосистеме в этот период, на который также приходятся плановые ремонты генерирующих мощностей.

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В Минэнерго заявили, что во исполнение поручения ведомства уже скорректированы графики ремонтов на объектах генерации, в частности на энергоблоках АЭС. Также готовится решение об увеличении объемов импорта электроэнергии и стимулировании ее закупки бизнесом для собственного потребления. Кроме того, будут максимально задействованы доступные внутренние генерирующие мощности, прежде всего дополнительные газовые и имеющиеся мощности тепловой генерации.

«Мы рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме. В то же время Укрэнерго готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — подчеркнули в министерстве.

Там также призвали потребителей экономно расходовать электроэнергию в пиковые часы (16:00−23:00).

30 июля в Минэнерго сообщили, что в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях временно остается без электроснабжения. На Днепропетровщине погиб энергетик.