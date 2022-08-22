Оккупанты обстреляли захваченный Энергодар, сообщается о погибшем и пострадавших — мэр 22 августа, 17:42 Из захваченного города поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых (Фото:1news.zp.ua)

Войска РФ обстреляли Запорожскую ТЭС во временно оккупированном Энергодаре, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

В Telegram он пишет, что из захваченного города поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС.

«Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы», — отметил он.

Видео дня

Мэр уточняет, что судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждений автомобиля с ровными отверстиями, машина была обстреляна практически в упор, предположительно из автомата. Власти уточняют факт гибели человека.

«А вот что уже известно: минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт», — сообщил мэр.

Предварительно ремонтные работы по восстановлению водоснабжения будут продолжаться до утра.

Ранее глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщал, что на берегу Каховского водохранилища со стороны временно оккупированного Энергодара войска РФ совершили провокацию.

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