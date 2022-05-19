«Не справились с напряжением». В Энергодаре произошел пожар в захваченном российскими оккупантами отеле — мэр 19 мая, 10:43 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В среду, 18 мая, в Энергодаре произошел пожар в захваченном российскими оккупантами отеле.

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Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

«Подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Энергодар в ходе выезда 18.05.2022 ликвидирован пожар в оккупированном орками гостиничном комплексе», — написал он.

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По его словам, бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик и его «новоназначенный заместитель» из Макеевки «в ходе превращения гостиничного комплекса в свою резиденцию не справились с напряжением».

«В одном из помещений произошел пожар», — написал он.

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