«Не справились с напряжением». В Энергодаре произошел пожар в захваченном российскими оккупантами отеле — мэр
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В среду, 18 мая, в Энергодаре произошел пожар в захваченном российскими оккупантами отеле.
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Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
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По его словам, бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик и его «новоназначенный заместитель» из Макеевки «в ходе превращения гостиничного комплекса в свою резиденцию не справились с напряжением».
«В одном из помещений произошел пожар», — написал он.
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