«Готовятся к обороне». Оккупанты в Энергодаре устроили казармы и склады в подвалах — Энергоатом

13 января, 23:19
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Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

Российские оккупанты в захваченном Энергодаре Запорожской области обустраивают казармы и склады боеприпасов в подвалах жилых домов, опасаясь наступления защитников Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом в Telegram в пятницу, 13 января.

По данным Энергоатома, неоднократно зафиксированы случаи, когда россияне, прикрываясь мирными жителями, устраивают места постоянной дислокации в подвалах гражданских зданий. Так, в подвале дома, где находится Управление социальных программ, живут около 50 оккупантов.

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«Кроме того, захватчики в Энергодаре постоянно заносят в подвалы жилых домов какие-то крупные коробки — вероятно, с оружием или взрывчаткой. Это происходит в темное время суток, причем, пока продолжается „процесс“, несколько оккупантов присматривают за окнами дома, чтобы обезопаситься от нежелательных случайных очевидцев», — добавили в компании.

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В НАЭК сообщили, что оккупанты, в частности, устроили склад взрывчатки в здании узла связи возле городского исполкома. Компания призвала жителей Энергодара избегать скопления российских военных и быть осторожными.

12 января замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что войска РФ в ближайшее время попытаются выйти на админграницы Донецкой области, а после этого — оккупировать часть Запорожской области.

https://www.youtube.com/embed/EigyP0ZTltI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Запорожская область НАЭК Энергоатом Энергодар Военные преступления РФ Война России против Украины

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