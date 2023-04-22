Россияне планируют эвакуацию из Энергодара на 5 мая — Иван Федоров
Россияне планируют эвакуацию из Энергодара (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)
На оккупированных территориях Запорожской области российская армия готовится к эвакуации населения и обороне. В частности, в Энергодаре россияне запланировали оккупацию примерно на 5 мая.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
«У врага — паника, враг готовится к обороне оккупированной части Запорожской области. С другой стороны, они готовятся к выходу с временно оккупированной территории», — сказал он.
По словам Федорова, в населенных пунктах вблизи фронта, захватчики начали подготовительные работы по эвакуации.
«К примеру, в Энергодаре они раздают листовки и собирают анкеты детей, которые будут эвакуироваться. Эвакуацию они наметили примерно на 5-е числа мая. В населенных пунктах вблизи Токмака ездят российские автомобили с громкоговорителями и делают объявления, рекомендуют эвакуироваться либо в Мелитополь, либо в Крым», — объясняет он.
Но в самом Мелитополе об эвакуации речь не идет — враг наоборот там усиливает свои позиции.