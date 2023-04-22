Россияне планируют эвакуацию из Энергодара на 5 мая — Иван Федоров 22 апреля, 20:39 Россияне планируют эвакуацию из Энергодара (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

На оккупированных территориях Запорожской области российская армия готовится к эвакуации населения и обороне. В частности, в Энергодаре россияне запланировали оккупацию примерно на 5 мая.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

«У врага — паника, враг готовится к обороне оккупированной части Запорожской области. С другой стороны, они готовятся к выходу с временно оккупированной территории», — сказал он.

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По словам Федорова, в населенных пунктах вблизи фронта, захватчики начали подготовительные работы по эвакуации.

«К примеру, в Энергодаре они раздают листовки и собирают анкеты детей, которые будут эвакуироваться. Эвакуацию они наметили примерно на 5-е числа мая. В населенных пунктах вблизи Токмака ездят российские автомобили с громкоговорителями и делают объявления, рекомендуют эвакуироваться либо в Мелитополь, либо в Крым», — объясняет он.

Но в самом Мелитополе об эвакуации речь не идет — враг наоборот там усиливает свои позиции.

