В Энергодаре военные РФ начали создавать фейковые органы власти. Законных чиновников «уволили»

7 апреля, 03:17
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Поврежденное в результате атаки оккупантов РФ админздание Запорожской АЭС в Энергодаре 4 марта, 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Поврежденное в результате атаки оккупантов РФ админздание Запорожской АЭС в Энергодаре 4 марта, 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

В Энергодаре российские оккупантs начали создавать псевдоорганы власти и уже избрали «администрацию города». Об этом сообщает Энергоатом.

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Там рассказали, что 34 члена «общественного совета самоорганизации» собрались и избрали «главой администрации» Энергодара Андрея Шевчика — депутата горсовета от запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь и «главного коллаборанта».

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Затем он собственным «указом» единолично уволил законно избранного действующего мэра города Дмитрия Орлова, а заодно и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти, рассказали в госпредприятии.

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В Энергоатоме подчеркнули, что такие «решения» не обладают никакой юридической силой и правовым смыслом, их не нужно воспринимать всерьез.

«Единственный полезный смысл от „деяний“ шевчика — формализация коллаборантов и документирование их преступлений. Уверены: украинское правосудие медлить не будет», — отметили там.

Запорожская АЭС и Энергодар с 4 марта находятся под оккупацией российских вооруженных формирований. На площадке Запорожской АЭС, кроме военных страны-агрессора, продолжительное время незаконно находятся представители российской корпорации по атомной энергии Росатом.

20 марта стало известно о похищении первого заммэра Энергодара Ивана Самойдюка. Большинство депутатов горсовета Энергодара 23−24 марта сложили мандаты, чтобы не сотрудничать с оккупантами. А вскоре военные РФ посадили в кресло мэра коллаборанта Андрея Шевчика.
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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Запорожская область Энергодар Коллаборант Война России против Украины

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