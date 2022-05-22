В оккупированном Энергодаре неизвестные взорвали подъезд, в котором живет назначенный россиянами «мэр» Андрей Шевчик 22 мая, 12:25 Цей матеріал також доступний українською В Энергодаре взорвали двери подъезда, в котором живет местный коллаборант, депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик (Фото:Энергодар сегодня / Telegram)

Во временно оккупированном Энергодаре утром в воскресенье, 22 мая, неизвестные взорвали двери подъезда, где в то время находился местный коллаборант, назначенный оккупантами на должность «главы военной администрации» депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Шевчик.

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Как сообщило местное издание Энергодар сегодня, взрыв прогремел на улице Курчатова, 38 около 8:30 утра.

По данным издания, коллаборант Шевчик получил ранение и якобы находится в реанимации.

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Вскоре законный мэр Энергодара Дмитрий Орлов подтвердил информацию о подрыве в подъезде, где живет «народный мэр» – коллаборант Андрей Шевчик.

Он написал, что располагает точной информацией о том, что при взрыве гаулейтер россиян и его охранники получили ранения. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

В то же время, никто из жителей подъезда при взрыве не пострадал.

«Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно», — отметил Орлов.

Запорожская АЭС и город Энергодар с 4 марта находятся под оккупацией ВС РФ.

Большинство депутатов горсовета Энергодара еще 23-24 марта сложили мандаты, чтобы не сотрудничать с оккупантами. Однако депутат горсовета от партии Оппозиционная платформа за жизнь Андрей Шевчик пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и 27 марта заявил, что создал «совет самоорганизации города», который будет выполнять функции городских властей.



Запорожская ОГА 16 мая сообщала, что оккупанты получили указание готовить оккупированный Энергодар к «референдуму».

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