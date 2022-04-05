«В надежде, что мы уцелеем». Как изменился Энергодар за месяц российской оккупации — интервью с местной жительницей 5 апреля, 13:13 Цей матеріал також доступний українською Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Город Энергодар Запорожской области уже месяц живет под российской оккупацией. НВ пообщалось с местной жительницей Натальей и узнало, как изменилась жизнь горожан за это время.



Война России против Украины — главные события 5 апреля

4 марта путинские войска начали обстреливать Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция. В результате ожесточенных боев армии РФ удалось захватить часть территории Запорожской области.



Видео дня

Из-за того, что Энергодар уже месяц находится в оккупации, в крупных продуктовых магазинах пустые полки. Жителям приходится делиться друг с другом запасами круп и муки.

Большие супермаркеты продуктовые – это Сильпо и АТБ, и Варус. Это самые большие магазины, у нас всех по несколько в городе. Они совсем закрыты. Там товар просто отсутствует. Потому что товар поставлялся с территории всей Украины. А поскольку мы на оккупированной территории, поставок просто нет. Работает небольшая местная торговая сеть. Договаривались с сельскими: у кого была мука, какие-то крупы. Наталья, жительница Энергодара

Хотя в магазинах сложно что-то найти, там можно рассчитываться банковской картой, в отличие от базаров, где принимают исключительно наличные деньги, с которыми в городе также проблемы.

Налички почему нет, потому что ее не завозят - раз, и очень плохо работают терминалы - два. В местной торговой сети, потому что зависят от интернета. А у кого были наличные, то они расходятся на базаре, на рынке. Потому что там продают обычно только за наличные деньги. Поэтому с наличными деньгами все хуже и хуже. Наталья, жительница Энергодара

В Энергодаре в дефиците не только продукты, но и бензин. По городу люди перемещаются в микроавтобусах, чтобы не потерять свою машину.

Личный транспорт не берем, потому что не хотим рисковать потерять его. Ну вдруг у кого-то будет плохое настроение. Или кому-нибудь понадобится наш автомобиль очень неплохой. Потому транспорт не берем по двум причинам. Потому что совсем нет топлива для автомобилей. Автозаправки все пустые <…> ехали очень переполненным микроавтобусом. Люди не все поместились. Были проверки паспортов мужчин на блокпосте. Наталья, жительница Энергодара

О происходящем в стране местные узнают по радио, по которому круглосуточно транслируются украинские новости.

Круглосуточно на всех украинских каналах показывают мультфильмы, а на спутниковых каналах показывают о зверях, рыбках, море, о путешествиях и американские сериалы. Но российских каналов нет <…> новости из радио фм круглосуточно новости украинские, мы их слушаем. И когда есть мобильная связь, то есть у нас мобильный интернет. Наталья, жительница Энергодара

Жителям Энергодара пытаются помогать небезразличные. Украинцы передают гуманитарную помощь. Однако не всегда она доходит целой и невредимой.

Люди искали все возможные пути передать. Крупы, масло, чего нет в магазинах. А кто-то передал наркотики, и кто-то передал гранату, положил среди всех этих пакетов. Когда смотрели оккупанты, то наткнулись на это все. И это было всем неприятно и неожиданно. Потому что везли помощь и никто не ожидал такого. Затем оккупанты были в ярости и начали открывать все остальные пакеты. Наталья, жительница Энергодара

Местные продолжают верить в лучшее и уверены, что все будет хорошо.

Здесь находимся в надежде, что мы уцелеем. И я уверена, что мы уцелеем. Потому что город очень специфичен. Город-спутник атомной станции <…> Мы надеемся, что население трогать никто не будет, что повреждений здесь не будет. Наталья, жительница Энергодара

Также жители Энергодара не перестают протестовать. 2 апреля местные вышли на мирный митинг, после чего оккупанты начали массированные обстрелы. Жители города пели гимн Украины и разговаривали между собой, а когда начали расходиться, Энергодар содрогнулся от звуков взрывов.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.