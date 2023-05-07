«Паники нет». Из-за объявленной россиянами эвакуации в Энергодаре закончилось горючее — мэр

7 мая, 18:48
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Россияне проводят эвакуацию в Энергодаре (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

Россияне проводят эвакуацию в Энергодаре (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

Во временно оккупированном Энергодаре из-за объявленной россиянами эвакуации на заправках закончилось горючее, а цены на продукты выросли. Оккупационные власти в это время закрывают свои «управления» и остановили выдачу российских паспортов.

О ситуации в Энергодаре рассказал мэр города Дмитрий Орлов.

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По его словам, объявлением об эвакуации россияне спровоцировали в городе панические настроения, особенно среди получивших паспорта РФ.

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«Первая волна эвакуации началась вчера [6 мая] утром, но назвать ее массовой сейчас нельзя. Часть людей, желающих уехать, погрузили в автобусы. Часть уехала на собственном автотранспорте. Соответственно горючее на заправках кончилось еще вчера. Банкоматы не работают или работают с большими ограничениями, и снять деньги фактически негде. Интернет частично исчез. А вот цены на продукты и медикаменты, напротив, заметно подскочили», — рассказал Орлов.

Он отмечает, что все это происходит под лозунгами «паники нет» и «власть в городе продолжает работать».

Но оккупационная администрация, по его словам, на самом деле прекратила свою работу.

«Первыми закрыли паспортные столы и ряд управлений так называемой „администрации“. Вывезли документы и оборудование. В том числе прихватили оборудование, принадлежавшее нашему ЦНАП и захваченное рашистами», — говорит Орлов.

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По его информации, в ночь на воскресенье, 7 мая, и утром оккупанты начали выносить медицинское оборудование из больницы, которое сначала отсортировали, а затем загрузили по машинам.

Известно об остановке работы ряда отделений в стационаре, прекративших оказание медицинской помощи. На фоне этого пациентам стационаров предлагается эвакуироваться, рассказывает Орлов.

В первую волну российской эвакуации также попали категории гражданского населения, анонсированные самими оккупантами. Но, отмечает Орлов, соглашаются уехать не все.

«В настоящее время информации о том, что эвакуация происходит принудительно, нет», — отметил мэр.

Россияне ранее объявили эвакуацию из, по меньшей мере, 18 населенных пунктов на оккупированной части Запорожской области.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Эвакуация Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар Оккупированные территории Оккупация Война России против Украины Временно оккупированные территории

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