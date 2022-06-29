Энергодар и Мелитополь остались без газа из-за российского обстрела

29 июня, 23:59
Газ (иллюстративное фото) (Фото:Запорожская ОВА)

Газ (иллюстративное фото) (Фото:Запорожская ОВА)

В Запорожской области российские захватчики обстреляли район села Мирное Пологовского района и повредили магистральный газопровод.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в среду, 29 июня.

Указано, что газоснабжение прервано в Ореховском районе.

«В ближайшие дни без газа останутся города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов», — говорится в сообщении.

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В ОВА добавили, что еще даже до этого повреждения газопровода в результате террористических действий российских военных без газа оставалось более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Газ Российская агрессия Газопровод Запорожская область Мелитополь Энергодар Война России против Украины

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