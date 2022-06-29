Энергодар и Мелитополь остались без газа из-за российского обстрела
Газ (иллюстративное фото) (Фото:Запорожская ОВА)
В Запорожской области российские захватчики обстреляли район села Мирное Пологовского района и повредили магистральный газопровод.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в среду, 29 июня.
Указано, что газоснабжение прервано в Ореховском районе.
«В ближайшие дни без газа останутся города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов», — говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что еще даже до этого повреждения газопровода в результате террористических действий российских военных без газа оставалось более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.
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