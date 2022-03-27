Российские оккупанты «посадили в кресло мэра» Энергодара депутата от ОПЗЖ 27 марта, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Коллаборант от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил о создании «совета города» в Энергодаре (Фото:Скриншот с видео Забор / Telegram)

В Энергодаре депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Шевчик пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и заявил, что создал «совет самоорганизации города», который будет выполнять функции городских властей.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

«Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый „народный совет“ во главе с Андреем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины», — говорится в сообщении.

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Большинство депутатов горсовета Энергодара 23-24 марта сложили мандаты, чтобы не сотрудничать с оккупантами.



18 марта Энергоатом предупреждал о том, что захватчики планируют в ближайшее время назначить мэром города Андрея Шевчика, который является депутатом горсовета от ОПЗЖ. Отмечалось, что он пообещал агрессорам вывесить на зданиях госучреждений Энергодара «руZZкие» флаги и быстро установить в городе «руZZкий мир».

Запорожская АЭС и Энергодар с 4 марта находятся под оккупацией российских военных формирований. На площадке Запорожской АЭС кроме военных страны-агрессора долгое время незаконно находятся представители российской корпорации по атомной энергии Росатом.