Энергоатом смог доставить в Энергодар 25 грузовиков с оборудованием для работы ЗАЭС

17 сентября, 03:55
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Запорожская АЭС захвачена российскими войсками (Фото:Энергоатом/Facebook)

Запорожская АЭС захвачена российскими войсками (Фото:Энергоатом/Facebook)

Государственная компания Энергоатом сообщила, что смогла доставить в оккупированный Энергодар 25 грузовиков с оборудованием и запчастями для работы ЗАЭС.

На Запорожскую АЭС доставили запчасти, которые необходимы для ремонта линий электропередач и энергоблоков.

Также был восстановлен запас реагентов, которые необходимы для работы ЗАЭС. В Энергоатоме отметили, что главным грузом было горючее для обеспечения работы дизель-генераторов в случае обесточивания станции.

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«Благодарим мужественных работников транспортных цехов АЭС, которые достойно справились с задачей доставки этого крайне необходимого груза», — заявили в Энергоатоме.

Инфографика: НВ
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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. Последний раз Запорожская АЭС прекращала работу 11 сентября из-за очередных российских обстрелов, которые повредили все линии связи.

https://www.youtube.com/watch?v=VyUajFO4cyo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   НАЭК Энергоатом Запорожская АЭС Война в Украине Энергодар ЗАЭС Война России против Украины

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