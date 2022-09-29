Энергоатом опроверг фейк о пожаре на энергоблоке ЗАЭС 29 сентября, 16:20 Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом)

НАЭК Энергоатом называет фейковой информацию о пожаре на одном из энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, в Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что на ЗАЭС якобы произошел пожар. Это не соответствует действительности.

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«Официально информируем, что это не соответствует действительности. По состоянию на 15:40 29 сентября 2022 года на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксированы пожары и возгорания», — говорится в сообщении.

В Энергоатоме предполагают, что информация о пожаре на энергоблоке ЗАЭС появилась из-за очередного взрыва на периметре заминированной станции: на линии подачи напряжения на азотно-кислородную станцию от энергоблока № 6.

Отмечается, что в результате взрыва линия была повреждена, из-за скачка напряжения произошло короткое замыкание одного из трансформаторов напряжения на энергоблоке № 6 с незначительным задымлением. Из соображений безопасности вызвали пожарный расчет, но задействовать его не пришлось, поскольку в этом не было необходимости.

В последние дни участились обстрелы Запорожской АЭС. Так, 27 сентября в результате ударов в одном из машинных залов были выбиты стекла.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.