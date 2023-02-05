В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях сегодня в первой половине дня не будут выключать свет 5 февраля, 07:51 В ДТЭК рассказали, где в воскресенье, 5 февраля, не будет отключений электроэнергии (Фото:sakulich/Pixabay)

В воскресенье, 5 февраля, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях с утра и до четырех часов вечера не будут выключать свет.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Отмечено, что лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00 в следующих регионах:

Киеве ( 1233 МВт)

1233 МВт) Киевской области ( 882 МВт)

882 МВт) Днепропетровской области ( 1494 МВт).

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В ДТЭК добавили, что в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесской области, там продолжаются экстренные отключения света.

Город Одесса и часть Одесского района были временно обесточены из-за второй за сутки масштабной аварии на подстанции НЭК Укрэнерго, произошедшей утром в субботу, 4 февраля.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что вся критическая инфраструктура Одессы и района заживлена, свет вернули около трети потребителей.