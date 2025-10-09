РФ за сутки ударила по энергообъектам в нескольких областях Украины, на Черниговщине самая сложная ситуация — Укрэнерго

9 октября, 13:05
Россияне атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

За прошедшие сутки российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Самой сложной остается ситуация на Черниговщине.

Об этом 9 октября сообщили в Укрэнерго.

Из-за значительных повреждений энергообъектов Черниговоблэнерго вынуждено применять почасовые отключения сразу в трех очередях. На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также после ночной атаки дронов повреждены объекты энергетики в Одесской области, где энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. По состоянию на утро 9 октября оно находится на уровне предыдущего дня. Из-за облачной дождливой погоды эффективность бытовых солнечных станций снижается, поэтому нагрузка на общую сеть растет.

Энергетики призывают следить за обновлениями на сайтах и в соцсетях своих облэнерго, ведь ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня.

В ночь на 9 октября Россия атаковала Украину 112 ударными беспилотниками различных типов, большинство из которых составляли Shahed. Силы ПВО уничтожили или подавили 87 дронов, однако зафиксировано попадание 22 вражеских БпЛА на 12 локациях в разных регионах страны.

Ночью страна-агрессор Россия нанесла удар дронами по Одесской области, в результате чего были повреждены энергетическая инфраструктура и портовые контейнеры, без света остались более 30 тысяч абонентов.

Редактор: София Хушвахтова

