За прошедшие сутки российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Самой сложной остается ситуация на Черниговщине.

Об этом 9 октября сообщили в Укрэнерго.

Из-за значительных повреждений энергообъектов Черниговоблэнерго вынуждено применять почасовые отключения сразу в трех очередях. На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также после ночной атаки дронов повреждены объекты энергетики в Одесской области, где энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. По состоянию на утро 9 октября оно находится на уровне предыдущего дня. Из-за облачной дождливой погоды эффективность бытовых солнечных станций снижается, поэтому нагрузка на общую сеть растет.

Энергетики призывают следить за обновлениями на сайтах и в соцсетях своих облэнерго, ведь ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня.

В ночь на 9 октября Россия атаковала Украину 112 ударными беспилотниками различных типов, большинство из которых составляли Shahed. Силы ПВО уничтожили или подавили 87 дронов, однако зафиксировано попадание 22 вражеских БпЛА на 12 локациях в разных регионах страны.