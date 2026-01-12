В Госэнергонадзоре рассказали, какая ситуация в энергетике после российских атак (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но энергетики постепенно восстанавливают поврежденные российскими атаками объекты и возвращают свет и тепло в дома украинцев. Об этом в понедельник, 12 января, заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона Єдині новини.

Энергетики задействуют все виды генерации: атомную, тепловую, гидро-, ВИЭ (возобновляемые источники энергии) и максимально привлекают импорт. Для балансировки системы и сохранения ее целостности во всех регионах применяют графики ограничения потребления. Имеющаяся генерация позволяет частично покрывать спрос, отметил Замулко.

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В то же время сложной ситуация остается в прифронтовых регионах, в частности Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой областях, а также Левобережье Киева и области. Там действуют аварийные отключения света из-за сетевых ограничений и поврежденных россиянами объектов генерации.

«Энергетики работают над тем, чтобы расширить возможности электроснабжения и подать больше электроэнергии потребителям», — пояснил Замулко.

В Киеве имеющиеся энергетические мощности прежде всего направляют на поддержку работы насосных подстанций, которые обеспечивают подачу тепла и горячей воды в жилые дома.

«Продолжается максимальная работа, чтобы завершить аварийно-восстановительные работы в Киевском кольце, а дальше двигаться по набору нагрузки по потребителям», — сказал глава Госэнергонадзора.

Ранее в Минэнерго сообщали, что энергетики завершили ключевой этап аварийных работ в Киеве и области после российской атаки 9 января. Сейчас идет переход от графиков аварийных отключений света на части Правого и на Левом берегу столицы к почасовым.

12 января в Черниговской области в результате обстрела РФ поврежден объект энергетической инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов. Восстановление электроснабжения начнется, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Ночью 9 января Россия осуществила массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и более 20 — пострадали. Главной целью удара по Киеву были объекты теплообеспечения столицы. РФ атаковала ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и пять локальных котельных, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.