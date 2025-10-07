Последствия одного из ударов РФ по объекту энергетики (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские войска только за последние сутки более 26 раз обстреляли энергетические объекты Украины, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук. По ее словам, ежедневные атаки фиксируются в нескольких областях страны.

Об этом во вторник, 7 октября, заявили в Министерстве энергетики Украины.

Руководительница ведомства провела встречу с послами стран «Большой семерки», во время которой проинформировала их об основных потребностях украинской энергосистемы накануне зимнего сезона и в условиях непрерывных российских атак.

«Только за эти сутки имеем более 26 атак на наши энергетические объекты. Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Полтавская области фактически находятся под ежедневным прицелом врага», — сказала Гринчук.

Она подчеркнула, что для защиты критической инфраструктуры Украины крайне необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы. Она также подчеркнула важность развития пассивной физической защиты энергетических объектов.

Гринчук призвала международных партнеров оказать помощь с поставкой энергетического оборудования, которое могло бы заменить поврежденное или разрушенное во время российских атак.

Кроме того, министр отметила, что одной из главных задач остается накопление достаточных запасов газа, учитывая попытки России уничтожить украинскую газовую инфраструктуру.

В последние дни Россия усилила атаки на энергосистему Украины, в результате чего в Черниговской, Сумской и других областях фиксировали отключения света.

Газета WSJ сообщала, что в Украине установили сеть гигантских американских аккумуляторов, которые помогут энергетике выстоять во время российских обстрелов этой зимой.

1 октября войска РФ ударили по Славутичу, из-за чего десятки тысяч потребителей оставались без света несколько дней. 4 октября из-за удара по Сумской области без электроснабжения осталась Шостка и пригород.