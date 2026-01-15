Россияне в ночь на четверг, 15 января, нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях, сообщили в Минэнерго.

Самой сложной ситуация остается в Киеве и области, там действуют сетевые ограничения, из-за чего до сих пор не действуют графики почасовых отключений. Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме, отметили в Минэнерго.

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«Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия», — говорится в сообщении.

Кроме этого, сетевые ограничения по-прежнему сохраняются в Одесской области. Там продолжаются аварийно-восстановительные работы после российских атак. Из-за непогоды обесточены семь населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах. Там ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями, сообщили в ведомстве.

В большинстве регионов Украины 15 января действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяют аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

Режим чрезвычайной ситуации в энергетике

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Президент анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве. По словам Зеленского, руководить работами по поддержке людей и общин, а также по решению практических вопросов будет первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

14 января Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего применяются сетевые ограничения.

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Тогда же новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев был значительно хуже подготовлен к российским атакам на энергосистему, чем Харьков, и поэтому приходится принимать кризисные меры.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, при отсутствии масштабных атак России с вечера четверга, 15 января, ожидается смягчение графиков отключений электроэнергии в Киеве.