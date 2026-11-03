Дети с фонариком на детской площадке в Киеве во время отключения света, 14 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко в интервью Radio NV заявил, что за неделю ситуация с передачей электроэнергии в Украине значительно ухудшилась.

Комментируя в эфире Radio NV заявление Министерства энергетики о том, что в течение прошлой недели россияне совершили 94 атаки на энергетику и нефтегазовый сектор, Омельченко сказал:

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«Повреждено значительное количество тепловой генерации. Остановились и Трипольская ТЭС, и Приднепровская ТЭС, ключевая для Днепра и вообще региона. Ну, и постоянные обстрелы, большие повреждения подстанций, операторов систем распределения и, прежде всего, операторов высоковольтных линий электропередач именно компании Укрэнерго. Поэтому ситуация значительно ухудшилась, на мой взгляд, в первую очередь в передаче электрической энергии».

2 ноября первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что в течение прошлой недели Россия атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор 94 раза, зафиксировано 208 инцидентов, повлекших уничтожение или повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

30 октября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в результате российских атак с сентября повреждено более 800 единиц энергетического оборудования на подстанциях и генерирующих мощностях. Министр отметил, что за это время оккупанты нанесли более 350 ударов.