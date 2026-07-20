Новый британский премьерм Бернем назначил главой Минфина экс-министра обороны Хили

В июне 2026 года Джон Хили ушел в отставку с поста главы Минобороны в правительстве Кира Стармера (Фото: Kin Cheung/Pool via REUTERS)

Об этом 20 июля сообщает британское издание The Sun.

Как пишут журналисты, назначение Хили канцлером Казначейства — неожиданный шаг, поскольку в качестве возможных альтернатив изначально рассматривались другие кандидаты (Эд Милибэнд и Шабана Махмуд).

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«В июне 2026 года Хили подал в отставку с поста главы Минобороны в знак протеста против того, что, по его утверждению, кабинет Кира Стармера недофинансировал план инвестиций в оборону», — пишет The Sun.

В целом, как отмечает издание, Бернем начал серьезную чистку в ближайшем окружении прежнего премьера — Кира Стармера.

Ранее он уволил прежнюю главу Минфина Рэйчел Ривз и несколько других ближайших союзников экс-премьера — вице-премьера и главы Минюста Дэвида Лэмми, министр бизнеса и торговли Питера Кайла, генпрокурора Англии и Уэльса Ричарда Хермера, министра науки, инноваций и технологий Лиз Кендалл, а также министра жилищного хозяйства, сообществ и местного самоуправления Стива Рида.

Энди Бернем — что известно

17 июля 2026 года Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Великобритании. 22 июня Стармер подтвердил, что покидает пост главы партии, заявив, что уйдет с должности премьер-министра после избрания нового лидера лейбористов. В тот же день новоизбранный депутат парламента Бернем подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Инфографика: NV

20 июля, после встречи с королем Карлом III, Энди Бернем стал премьер-министром страны.

56-летний Бернем с 2017 по 2026 год занимал пост мэра Большого Манчестера, а в 2001—2017 годах был депутатом британского парламента. Он дважды баллотировался на пост лидера Лейбористской партии — в 2010 и 2015 годах — и занимал ряд должностей в кабинете министров; в последний раз — пост министра здравоохранения в правительстве Гордона Брауна в 2009—2010 годах. Бернем принадлежит к умеренно-левому крылу Лейбористской партии.