В Воздушных силах подтвердили, что сбили российский истребитель Су-34 возле оккупированного Енакиево 3 марта, 15:20 Столб дыма над местом падения российского Су-34 вблизи оккупированного Енакиево (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

В Воздушных силах подтвердили, что сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в районе оккупированного Енакиево Донецкой области. Ранее в соцсетях появилось видео с падением этого самолета.

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, вражеский Су-34 около 13:30 3 марта уничтожили зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования Восток.

Отмечается, что один из российских пилотов погиб, а другой «готовится составить ему компанию».

Видео дня

Ранее местные телеграм-каналы публиковали видео с падением военного самолета в оккупированном Енакиево Донецкой области. Достоверно не было известно чей это был самолет. Очевидцы писали, что пилоты успели катапультироваться.

Оккупационный «мэр» Енакиево подтвердил падение самолета и призвал жителей «перейти в укрытие».

