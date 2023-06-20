«Не муляж». Джапарова опубликовала свежее фото с Будановым 20 июня, 16:29 Кирилл Буданов (Фото:Emine Dzheppar / Facebook)

В понедельник, 20 июня, первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фото со встречи с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. На снимках присутствует начальник украинской разведки Кирилл Буданов.

Кадрами она поделилась в Facebook.

«Не муляж, все участники встречи живы и здоровы», — написала Джапарова.

Других подробностей она не раскрыла.

Роспропаганда ранее запустила фейк о том, что якобы 29 мая ракета попала в здание ГУР, что привело к «серьезному ранению» главы украинской разведки Кирилла Буданова. Также россияне выдумали, что его «вывезли на вертолете на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил в Германию».

Видео дня

Это уже опровергали как в разведке, так и в зарубежных СМИ. Кроме этого, в день «ракетного удара по ГУР» украинская разведка опубликовала видео, на котором Буданов отметил очередную неудачную попытку террористических действий РФ и пообещал ответ.

Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о «гибели» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других командующих. Их сразу же опровергли, в том числе и сам генерал Залужный.