Буде тобі, враже! Что означают 10 самых ярких эмблем бригад ВСУ, разведки и Сил специальных операций — инфографика НВ 14 октября, 15:39 Шеврон с эмблемой военной разведки Украины, где сова держит в лапах меч, пронизывающий Россию (Фото:ГУР Минобороны Украины)

В честь Дня защитников и защитниц, который Украина отмечает 14 октября, НВ рассказывает об эмблемах некоторых украинских военных подразделений и структур.

В своей инфографике НВ рассказывает о 10 самых интересных символах нескольких бригад ВСУ, разведки и Сил специальных операций.

93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр

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Инфографика: НВ

Бригады названа в память о повстанцах Холодноярской республики, существовавшей на территории УНР с 1919 по 1922 год.

Черный ворон — в честь одного из атаманов Холодноярской республики Ивана Черноусова, у которого был такой псевдоним.



Дуб Зализняка — 1100-летний дуб, названный в честь казацкого атамана Максима Зализняка. Растет на территории урочища Холодный Яр.

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев

Инфографика: НВ

Черные запорожцы — кавалерийский полк армии УНР в 1918—1920 годах.

Адамова голова, изображенная на обороте флага исторических Черных запорожцев, — символ презрения к смерти и бессмертия военного подразделения.

Выражение «Україна або смерть» — с исторического флага Черных запорожцев.

10-я отдельная горно-штурмовая бригада

Инфографика: НВ

Символика бригады включает в себя контуры самых высоких вершин украинских Карпат: Говерлы, горы Бербенескул и горы Поп Иван.

Цветок эдельвейса — символ отваги и преданности.

Скрещенные бартки (топорики) — бытовой аксессуар карпатских горцев и древний вид холодного оружия.

Командование сил специальных операций

Инфографика: НВ

Серебряный волк с золотыми глазами — символ главной структуры ССО.

Две стрелы в пасти — символ вражеской угрозы. Сломанная — уничтоженный враг, целая — нейтрализованный враг.

Казаки-характерники, согласно легендам, могли обращаться в волка и ловить стрелы руками.

Золотой двузуб — знак князя Святослава Храброго (Х ст.), покровителя ССО.

73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого

Инфографика: НВ

Морской конек символизирует морскую специфику части, а также умение замаскироваться и приспособленность к морской среде.

Меч Святослава Храброго — символ мужества и преданности военному делу. Именно такие добродетели характеризовали полководца князя Святослава Игоревича.

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

Инфографика: НВ

Бригада названа в честь участников Первого зимнего похода ( 6 декабря 1919 — 6 мая 1920) армии УНР. Они вели партизанскую борьбу в тылу Красной и Добровольческой (Белой) армий в период Украинской революции (1917−1921 годов).

Железный крест за зимний поход и бои — одна из наград Украинской Народной Республики (1917−1922). Этим отличием награждали военнослужащих армии УНР, участвовавших в Первом зимнем походе.

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского

Инфографика: НВ

Константин Острожский — полководец Великого княжества Литовского, Русского, Жемантийского и др.

Острога или рыцарская шпора — геральдическая фигура с герба Константина Острожского.

Такой герб можно увидеть на картине Битва под Оршей (1520−1534, неизвестный художник). Полотно посвящено битве 1514 между литовско-русско-польским войском под командованием Константина Острожского и московским войском, которая завершилась поражением последних.

Латинское выражение «Божьей милостью» входило в титулы европейских правителей, в частности князей русских и литовских. Символизировало связь монарха с богом.

123-я отдельная бригада территориальной обороны

Инфографика: НВ

Бригада сформирована в Николаевской области. Ее символ — серебряный олень с золотыми рогами, вооруженный копьем.

Подобный олень изображался на печатях Бугогардовской паланки — административно-территориальной единицы государства Войска Запорожского низового времен Новой Сечи (1734−1775), на территории современной Николаевской области.

54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы

Инфографика: НВ

Серебряная эмблема герба Курч с золотым полумесяцем и золотой шестиугольной звездой — символ бригады.

Герб Курч использовали дворянские роды Литвы, Украины, Польши и Беларуси. К гербу Курч принадлежала и семья гетмана Ивана Мазепы.

«През шаблі маєм право» — цитата из Думи, написанной Мазепой примерно в 1698 году, в которой он призвал защищать свои права и свободы перед врагом, при необходимости и с оружием в руках.



Военная разведка Украины

Инфографика: НВ

Новую эмблему военная разведка получила в 2016 году: сова держит в лапах меч, пронизывающий Россию.

Украинская эмблема иронизирует над символом российской разведки — летучей мышью. Совы, как известно, охотятся на летучих мышей.

Выражение Sapiens dominabitur astris (с лат. «Мудрый будет властвовать над звездами») на украинской эмблеме также высмеивает разведку врага, ведь лозунгом российской разведки является выражение «Выше нас только звезды».