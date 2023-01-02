СБУ сообщила о подозрении главе центробанка РФ Набиуллиной

2 января, 14:39
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Эльвире Набиуллиной грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Эльвире Набиуллиной грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Главе центрального банка России Эльвире Набиуллиной сообщили о подозрении за организацию финансовых операций на временно подконтрольных РФ украинских территориях.

Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

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«Именно она организовала введение так называемой рублевой зоны на временно захваченных районах юга и востока Украины. Для этого она дала указание об открытии филиалов подконтрольного Кремлю Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финучреждений. Кроме того, глава российского центробанка способствовала местным оккупационным администрациям России в блокировании обращения гривны», — говорится в сообщении.

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Полученные в результате этого поступления в российский бюджет были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.

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В связи с этим в отношении Набиуллиной было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы и нарушения порядка, установленного Конституцией, повлекших гибель людей и других тяжких последствий) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Рубль Центробанк РФ Эльвира Набиуллина Война России против Украины

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