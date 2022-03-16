Украинские военные уничтожают элиту Росгвардии: СМИ сообщили о семи погибших 16 марта, 12:00 Цей матеріал також доступний українською В Украине погибли бойцы элитного подразделения Росгвардии (Фото:Медуза)

В войне на территории Украины погибли как минимум семь элитных спецназовцев Росгвардии, пишет Медуза.

Траурное фото с портретами шести погибших спецназовцев разошлось по соцсетям.

Это бойцы ЦСН Витязь при дивизии имени Дзержинского. О некоторых из них можно найти биографические данные. Алексей Блинков (второй справа) — выпускник Новосибирского института войск Нацгвардии. Михаил Беляков (предположительно второй слева) — уроженец Никольска Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, награжден орденом Мужества посмертно, погиб еще 27 февраля. На родине ему устроили пышные похороны.

Также известно о седьмом погибшем — это спецназовец Максим Пустозвонов, выходец из Самарской области, бывший футболист молодежного состава Крыльев Советов.



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