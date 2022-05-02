Потребуются годы на восстановление. Элитные подразделения армии РФ истощены войной в Украине — Минобороны Британии
В Минобороны Британии рассказали о потерях армии РФ в Украине (Фото:Генштаб)
В Министерстве обороны Великобритании сообщили о значительных потерях армии России в войне против Украины.
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По информации ведомства, Россия в начале полномасштабного вторжения задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.
«Скорее всего, более четверти этих подразделений в настоящее время выведены из строя», — говорится в сообщении.
В британском Минобороны отметили, что одни из самых элитных подразделений армии РФ, в том числе Воздушно-десантных войск, истощены.
«России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы», — добавили в ведомстве.
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