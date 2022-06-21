США создали группу для расследования военных преступлений в Украине. Ее возглавил охотник за нацистами 21 июня, 20:38 Цей матеріал також доступний українською Эли Розенбаум (Фото:Минюст США)

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о создании группы по расследованию военных преступлений во время поездки в Украину. Ее возглавит охотник за нацистами Эли Розенбаум.

Об этом сообщает CNN.

Группа будет работать над выявлением и привлечением к ответственности всех, кто совершил военные преступления в Украине.

Группу, по словам Гарланда, возглавит самый известный в Минюсте США охотник за нацистами Эли Розенбаум, и она будет состоять из экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями.

Видео дня

Розенбаум 36 лет работает в Минюсте США и ранее занимал должность директора по стратегии и политике в области обеспечения соблюдения прав человека. Он помог министерству в более чем 100 случаях лишить гражданства обвиняемых нацистов или депортировать их.

Гарланд также сообщил, что Министерство юстиции США направит трех прокуроров для консультирования Украины, а также стран Европы и Ближнего Востока в борьбе с попытками России уклониться от глобальных санкций.

Гарланд во вторник, 21 июня, совершил необъявленную поездку в Украину, где встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Он сказал, что посетил Киев, чтобы «выразить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов народу Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.