США создали группу для расследования военных преступлений в Украине. Ее возглавил охотник за нацистами
Эли Розенбаум (Фото:Минюст США)
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о создании группы по расследованию военных преступлений во время поездки в Украину. Ее возглавит охотник за нацистами Эли Розенбаум.
Об этом сообщает CNN.
Группа будет работать над выявлением и привлечением к ответственности всех, кто совершил военные преступления в Украине.
Группу, по словам Гарланда, возглавит самый известный в Минюсте США охотник за нацистами Эли Розенбаум, и она будет состоять из экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями.
Розенбаум 36 лет работает в Минюсте США и ранее занимал должность директора по стратегии и политике в области обеспечения соблюдения прав человека. Он помог министерству в более чем 100 случаях лишить гражданства обвиняемых нацистов или депортировать их.
Гарланд также сообщил, что Министерство юстиции США направит трех прокуроров для консультирования Украины, а также стран Европы и Ближнего Востока в борьбе с попытками России уклониться от глобальных санкций.
Гарланд во вторник, 21 июня, совершил необъявленную поездку в Украину, где встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.
Он сказал, что посетил Киев, чтобы «выразить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов народу Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения».
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