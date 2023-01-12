Украина вернула тела 54 погибших в Еленовке защитников, ДНК-экспертиза продолжается — Минреинтеграции 12 января, 18:28 Погибшие в результате российского теракта в оккупированной Еленовке, 29 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина ранее вернула 54 тела погибших в колонии оккупированной Еленовки защитников, ДНК-экспертиза продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

Тела погибших удалось вернуть после сложных переговоров и при посредничестве Международного комитета Красного Креста, напомнили в Минреинтеграции.



«Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Долгая ДНК-экспертиза связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке», — объяснил представитель офиса уполномоченного по вопросам пропавших без вести Иван Ангелин.

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На заседании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными договорились ускорить процесс идентификации, в частности, найти возможность увеличить количество лабораторий.

В октябре в Минреинтеграции сообщали, что Украина вернула тела 62 погибших защитников, в частности, погибших во время теракта РФ в Еленовке.

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29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.



В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых бойцы полка Азов.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что не получали эти данные. В Офисе генерального прокурора до этого сообщали, что в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили несовпадения.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.



В сентябре советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что спустя 40 дней после убийства украинских военнопленных в Еленовке Россия так и не допустила международные организации на место преступления.



В ООН 5 января 2023 года объявили, что расформировали миссию, которая должна была расследовать российский теракт. Решение принял генсекретарь Антониу Гутерриш из-за «отсутствия условий», при которых миссия могла бы отправиться в Еленовку.