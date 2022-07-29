«Это все подстроено, б***ь, специально». Россияне могли устроить взрыв в Еленовке изнутри колонии — перехват СБУ
Перехват СБУ подтверждает, что убийство пленных в оккупированной Еленовке — провокация россиян (Фото:скриншот видео / СБУ / Facebook)
Служба безопасности Украины перехватила разговоры, подтверждающие, что российские оккупанты в пятницу, 29 июля, совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке.
Как сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, в распоряжении спецслужбы есть несколько перехватов, которые подтверждают вину россиян. Их используют в качестве доказательств в соответствующем уголовном производстве по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
В СБУ отметили, что, судя по перехватам, даже боевики псевдореспублики «ДНР» не верят лжи российских пропагандистов о том, что «обстрел» якобы совершила Украина.
«Судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-то ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе», — сказано в сообщении спецслужбы.
Также из разговоров следует, что оккупанты разместили рядом с колонией свои установки Град и начали стрелять из них по подконтрольной Украине территории, но никаких обстрелов в ответ не было.
В СБУ добавили, что, судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания. Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.
«В целом есть множество доказательств того, что ВСУ не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Еленовка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией», — подчеркнули в СБУ.
На опубликованной СБУ записи разговора два человека обсуждают случившееся в Еленовке. Один из них рассказывает, что в казармах было 200 человек, которых за несколько дней до этого переселили из бараков.
«Переселили какого-то х*я на промзону, там типа казармы сделали, с понтом, что отсюда будет все вывозиться и тут будет оставаться только Азов… Окна не повылетали нигде, характерного прихода, то есть прилета снаряда или чего-то, свиста не было. Происходили взрывы. Очень много 200, 300… Это все подстроено, бл**ь, специально, понял?.. Есть какие-то медики, которые из госпиталя, ну, которые тоже с нами, они там выехали. В общем, они сказали: „Парни, вас убивают“», — говорит человек на записи.
Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) после массового убийства россиянами украинских пленных в Еленовке. По данным следствия, в результате российской провокации погибли около 40 человек, 130 — были ранены.
В патронатной службе Азова сообщили, что устанавливают имена погибших и пострадавших в Еленовке, на место выехал Международный комитет Красного Креста.
Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.
Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.
Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.
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