«Это все подстроено, б***ь, специально». Россияне могли устроить взрыв в Еленовке изнутри колонии — перехват СБУ 29 июля, 17:20 Перехват СБУ подтверждает, что убийство пленных в оккупированной Еленовке — провокация россиян (Фото:скриншот видео / СБУ / Facebook)

Служба безопасности Украины перехватила разговоры, подтверждающие, что российские оккупанты в пятницу, 29 июля, совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, в распоряжении спецслужбы есть несколько перехватов, которые подтверждают вину россиян. Их используют в качестве доказательств в соответствующем уголовном производстве по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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В СБУ отметили, что, судя по перехватам, даже боевики псевдореспублики «ДНР» не верят лжи российских пропагандистов о том, что «обстрел» якобы совершила Украина.

«Судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-то ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе», — сказано в сообщении спецслужбы.

Также из разговоров следует, что оккупанты разместили рядом с колонией свои установки Град и начали стрелять из них по подконтрольной Украине территории, но никаких обстрелов в ответ не было.

В СБУ добавили, что, судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания. Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.

Инфографика: НВ

«В целом есть множество доказательств того, что ВСУ не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Еленовка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией», — подчеркнули в СБУ.



На опубликованной СБУ записи разговора два человека обсуждают случившееся в Еленовке. Один из них рассказывает, что в казармах было 200 человек, которых за несколько дней до этого переселили из бараков.

«Переселили какого-то х*я на промзону, там типа казармы сделали, с понтом, что отсюда будет все вывозиться и тут будет оставаться только Азов… Окна не повылетали нигде, характерного прихода, то есть прилета снаряда или чего-то, свиста не было. Происходили взрывы. Очень много 200, 300… Это все подстроено, бл**ь, специально, понял?.. Есть какие-то медики, которые из госпиталя, ну, которые тоже с нами, они там выехали. В общем, они сказали: „Парни, вас убивают“», — говорит человек на записи.

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) после массового убийства россиянами украинских пленных в Еленовке. По данным следствия, в результате российской провокации погибли около 40 человек, 130 — были ранены.

В патронатной службе Азова сообщили, что устанавливают имена погибших и пострадавших в Еленовке, на место выехал Международный комитет Красного Креста.



Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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